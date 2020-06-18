Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що екс-прокурор, який займається нині адвокатською діяльністю, причетний до незаконного затримання двох учасників Євромайдану.

Вони мають докази, що 21 січня 2014 року тодішній прокурор відділу прокуратури Києва у змові зі своїми керівниками та слідчими міліції погодили затримання двох євромайданівців за підозрою у масових заворушеннях.

Юристу інкримінують п’ять статей Кримінального кодексу України:

незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, а ще – зловживання службовим становищем, службове підроблення, а також притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченнями у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Це – ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366;ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372.

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Янукович і справи Майдану

У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив Віктора Януковича до 13 років за статтею державна зрада.

Через рік – 12 травня 2020 – вже Печерський суд заочно заарештував екс-президента у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014-го під час Революції Гідності.

Трохи пізніше – 26 травня – у цій же справі він заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру оборони часів Януковича Павлу Лебедєву.

Нині спеціальний підрозділ ДБР розслідує понад 50 справ щодо подій на Майдані.

Серед підозрюваних – 48 високопосадовців та 220 правоохоронців. Слідство встановило факти 48 вбивств та 80 замахів на вбивство 20 лютого на Інститутській.