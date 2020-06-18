Україна готова зробити внесок – Зеленський про безпеку в Європі

Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на європейському континенті. Тому Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму виступі під час відеоконференції лідерів Східного партнерства.

– Україна готова брати участь у місіях, військових та безпекових проектах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами та дезінформацією.

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На думку глави держави, попри те, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів, не можна дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові гарячі точки.

Крім того, Володимир Зеленський зауважив, що конфлікти на територіях країн-партнерів ЄС можуть обернутися тим, що на Євросоюз перекинуться соціально-економічні та безпекові проблеми.

Також президент під час свого виступу заявив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС.

За його словами, Східне партнерство не повинно обмежувати амбіції, попри те, що комусь може бути достатньо політичного діалогу або стратегічного партнерства.