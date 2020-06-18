Станом на 18 червня в Україні 17 650 активних хворих на коронавірус. Це перевищує показник МОЗ – 40 активних випадків Covid-19 на 100 тис. населення. Тож Україна автоматично потрапляє в червону зону.

З урахуванням того, що нині населення країни становить 43,74 млн осіб (саме цю цифру відомство використовує в таблиці. – Ред.), виводиться показник 40,3.

Офіційних заяв з цього приводу ще не було, але різке зростання захворюваності на коронавірус серед українців може позначитися на відновленні авіасполучення зі країнами ЄС з 1 липня.

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Цей епідемічний критерій діє в Європі, а Україна закріпила його 15 червня, розділивши країни світу на червону і зелену зони.

На той момент вона була в зеленій зоні з показником 37 випадків на 100 тис. каселення. У червоній зоні було 50 країн.

18 червня Україна побила антирекорд за кількістю нових випадків за добу – 829. Загалом Covid-19 підтвердили у 34 063 людей.

Померли від ускладнень 966 пацієнтів, за добу – 23. Ще 14 943 українці одужали, з них 504 за добу.