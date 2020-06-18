Україна вимагає повноправного членства в ЄС – Зеленський

Україна вимагає повноправного членства в Європейському Союзі і прагне до цього.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції лідерів Східного партнерства.
– Східне партнерство не повинно обмежувати амбіції. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь-стратегічного партнерства з ЄС, хто прагне інтеграції в загальний ринок на основі чотирьох свобод, а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС, – сказав він.
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