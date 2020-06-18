Visit Ukraine Today: в Україні запрацює новий ресурс для туристів

В Україні запрацює інформаційний ресурс Visit Ukraine Today для українських та іноземних туристів з 24 червня.

Про це повідомив заступник директора департаменту – керівник управління організації митного контролю адміністрації Державної митної служби України генерал-майор Юрій Лисюк.

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– Ми спілкувались з колегами, які займаються спрощенням в’їзду іноземців і наразі вони розробляють інформаційний портал Visit Ukraine Today, – повідомив Лисюк.

Також він пояснив, що ресурс буде створений з метою інформування українських та іноземних туристів про правила перетину кордону України, можливих подорожей країною та відомостей щодо карантинних обмежень.

На порталі Visit Ukraine Today міститиметься:

перелік країн зеленої та червоної зон;

інформація про страховий поліс та можливість його придбання одразу на цьому ресурсі;

правила обсервації та самоізоляції;

алгоритм користування додатком Дій вдома;

правила перебування у громадських місцях та закладах харчування;

гаряча лінія для туристів;

актуальна інформація для подорожування за кордоном.

Окрім того, сайт буде працювати на трьох мовах: українська, російська, англійська.

Також представник Дерприкордонслужби нагадав про чинні привила в’їзду на територію України.

Громадяни з червоної зони зможуть перетнути кордон за своїми закордонними паспортами, проте вони обов’язково повинні мати страховий поліс, який покриває випадок захворювання на коронавірус та обсервацію у разі необхідності.

Окрім того, туристи повинні зареєструватись у додатку Дій вдома з метою самоізоляції на 14 днів,у разі відмови реєстрації – вимушена обсервація на той же строк.

Правила для в’їзду громадян із зеленого списку країн наразі доопрацьовуються МОЗ.

– Іноземці, які входять у список зелених країн, перетинатимуть кордон у спрощеному порядку. З собою необхідно буде мати паспорт, страховий поліс. Реєстрація у додатку для самоізоляції не потрібна, – зазначив Юрій Лисюк.

Для українців, які повертаються додому з країн з високим рівнем захворювання на Covid-19, самоізоляція на 14 днів буде обов’язкова. Для тих, хто повертається з країн зеленої зони такі заходи не проводитимуться.

Наразі МОЗ поділив країни світу на червону та зелену зони за критерієм кількості активних випадків коронавірусу.

До червоної зони потрапили 50 країн, де кількість хворих – 40 осіб на 100 тис. населення. У зеленій зоні опинилися 163 країни, де показник хворих – 37 випадків на 100 тис. населення.