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Факти / Україна / Суспільство

Як голосували фракції за програму дій уряду Шмигаля

Програму дій Кабміну підтримали лише 207 нардепів при необхідних 226 голосах, тому оновлений документ знову відхилили.

За доопрацьовану Кабміном програму проголосували:

  • 176 депутатів фракції Слуга народу;
  • 17 нардепів з депутатської групи Довіра;
  • 6 — з депутатської групи Партія За майбутнє;
  • 8 позафракційних депутатів.

Проти голосували фракції Європейська солідарність, ОПЗЖ та Голос, а фракція Батьківщина утрималась від голосування.

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Програма дій уряду Шмигаля: голосування по фракціях

У разі підтримки програми уряду, Кабмін мав би отримати річний імунітет.

Нардепи опозиційних партій наголосили, що уряд Шмигаля повинен піти у відставку.

Програму дій Кабмін подав до Ради ще у квітні місяці, проте нардепи були незадоволені документом. Спочатку комітет євроінтеграції відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Загалом 12 з 23 комітетів Ради висловили невдоволення з приводу програми.

На засіданні 4 червня Верховна Рада також відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів.

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