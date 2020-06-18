Закарпатська область посилює карантин через зростання кількості хворих коронавірусом.

Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Кількість нових випадків за тиждень на 100 тис.населення становить 32,07, при необхідному показнику в не більше 12 осіб.

Карантин у Закарпатській області буде посилено до поліпшення епідемічної ситуації.

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Що знову заборонять:

– проведення масових культурно-розважальних заходів за участю понад 20 осіб (крім спортивних тренувань національних збірних та заходів, які потрібні для забезпечення роботи органів влади та органів місцевого самоврядування);

– весілля за участю більше 10 осіб;

– поминки і похорони за участю більше 10 осіб в приміщеннях і 20 осіб на відкритому повітрі;

– роботу спортзалів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах, якщо в них беруть участь понад 20 осіб;

– роботу дитячих садків;

– роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;

– роботу ресторанів і кафе в приміщеннях;

– пасажирські перевезення автотранспортом між областями.

Усім, хто в’їжджатиме на територію області проведуть температурний скринінг. Для цього відновить роботу контрольно-пропускний пункт на Абранському перевалі.

Діяльність готелів, пасажирські перевезення в громадському та залізничному транспорті, а також відвідування занять в групах не більше 10 осіб залишаться без змін.

Кількість хворих на Covid-19 продовжує зростати по всій країні останні два тижні. Станом на 18 червня коронавірус виявили у 34 063 осіб. Сьогодні в Україні був встановлений новий антирекорд по кількісті хворих за добу – 829 людини.

У Закарпатській області зафіксовано 1 882 випадки коронавірусу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в регіони зі складною епідситуацією повернуть жорсткі обмеження з 22 червня, але закривати на карантин всю країну найближчим часом не будуть.

Джерело: Закарпатська ОДА