У парламенті розглянули у першому читанні президентський законопроект №3612 Про народовладдя через всеукраїнський референдум.

За – проголосували 252 депутати.

Цей закон входить до пакету ініціатив про народовладдя, які раніше анонсував перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання.

Заради реалізації проекту також створять автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, яка буде покликана забезпечити електронне голосування.

Так, законопроект передбачає кілька видів всеукраїнського референдуму за предметом:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

питання загальнодержавного значення;

зміни території;

втрата чинності закону України або окремих його положень.

Питання законопроектів, які не можуть стати предметом референдуму: податки, бюджет, амністія.

На всеукраїнський референдум не можуть виноситися питання, які суперечать Конституції, міжнародному праву (Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод). Також на референдумі не підніматимуться питання спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.