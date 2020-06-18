У четвер, 18 червня, відбудеться чергове засідання Верховної Ради України.

Порядок денний роботи Ради включає 14 проектів законів, три з яких пропонуються до другого читання.

Зокрема, нардепи розглянуть зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та проект, що стосується регулювання діяльності азартних ігор.

У першому читанні обговорюватимуться питання індексації аліментів та зміни до закону про адміністративні порушення.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

Повторно Рада розгляне зміни до закону про право на оформлення земельної частки.

Також депутати обговорять Програму діяльності Кабміну та можливість реструктуризації заборгованості ДП Антонов.

Окремо розглядатиметься звіт про виконання закону про Державний бюджет за 2019 рік.





Що з Аваковим?

У середу, 17 червня, стало відомо про можливе включення до порядку денного сесії проекту постанови про звільнення Арсена Авакова, який порекомендував Комітет Верховної Ради.

Зареєстрований проект постанови №3606 можуть розглянути 18 червня. Авторами документу є депутати фракцій Голос, Європейська солідарність та Слуга народу.

Днями фракція Голос повідомила про наміри зібрати підписи для спеціального засідання Ради, аби розглянути відповідний проект постанови.