Василь Володін став главою Київської ОДА - указ

Василь Володін став новим главою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Василь Володін обіймав посаду заступника голови Київської ОДА, а недавно почав виконувати обов’язки глави регіону. До цього він виконував обов’язки генерального директора ДП Електронмаш.

До березня главою області був Олексій Чернишов, який пішов в уряд Дениса Шмигаль на посаду міністра розвитку громад і територій.

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Серед пріоритетів у роботі глава Київської ОДА назвав реформування освіти та медицини.

– У Київській обладміністрації вже майже сформована сильна і сучасна команда заступників голови. Наступним кроком буде модернізація і активізація департаментів, визначення пропозицій щодо главам райдержадміністрацій, посилення районів кадрами, – сказав Володін.

4 березня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра та затвердила новий склад уряду. Посаду міністра розвитку громад та територій обійняв Олексій Чернишов.

Фото: Vasyl Volodin