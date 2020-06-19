Коронавірус в Україні 19 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні за добу Covid-19 заразилось 921 людина, усього хворіє 34 984 українців.

На жаль втратили життя 985 осіб, за останню добу – 19. Повністю вилікувалися 16 033 особи. Серед одужавших 3 548 медпрацівників.

Хворіє 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Госпіталізовано до лікувальних закладів – 9 767 , лікуються на самоізоляції – 25 217. На апаратах ШВЛ — 343 особи.

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Усього проведено ПЛР-тестів — 542 247, а ІФА-тестів — 115 494.

Найбільше випадків у Львівській області – 142, Рівненській області – 121 та у Києві – 92.

Поширення Covid-19 за областями:

у Вінницькій обл. — 1 596 (вже одужали 990);

у Волинській обл. — 1 673 (вже одужали 548);

у Дніпропетровській обл. — 1 021 (вже одужали 758 );

у Донецькій обл. — 350 ( вже одужали 142);

у Житомирській обл. — 1 201 (вже одужали 609);

у Закарпатській обл. — 1 960 (вже одужали 833);

у Запорізькій обл. — 547 ( вже одужали 385);

в Івано-Франківській обл. — 1940 (вже одужали 1 064);

у Києві — 4 176 (вже одужали 1 332);

у Київській обл. — 2 142 (вже одужали 994);

у Кіровоградській обл. — 604 (вже одужали 502);

у Луганській обл. — 71 (вже одужали 52);

у Львівській обл. — 3 540 (вже одужали 663);

у Миколаївській обл. — 338 ( вже одужали 264);

у Одеській обл. — 1 200 (вже одужали 510);

у Полтавській обл. — 289 (вже одужали 262);

у Рівненській обл. — 2 693 (вже одужали 1 467);

у Сумській обл. — 246 (вже одужали 178);

у Тернопільській обл. — 1605 (вже одужали 1 050);

у Харківській обл. — 1 744 (вже одужали 812);

у Херсонській обл. — 185 (вже одужали 174);

у Хмельницькій обл. — 608 (вже одужали 474);

у Черкаській обл. — 585 (вже одужали 388);

у Чернівецькій обл. — 4 211 (вже одужали 1 470);

у Чернігівській обл. — 459 (вже одужали 112).

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 6%;

18-29 років – 11%;

30-49 років – 35%;

50-69 років – 38%;

70+ років – 9%.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Рівень самоізоляції по містах:

у Львові – 21.74%;

у Києві – 21.33%;

у Чернівцях – 21.16%;

у Івано-Франківську – 20.75%;

у Рівному – 17.65%.

Коронавірус 18 червня

Днем раніше коронавірусну інфекцію підтвердили у 34 063 осіб. За минулу добу кількість пацієнтів зросла на 829 осіб.

966 осіб померли, за добу – 23. Повністю вилікувалися 14 943 людини, за добу – 504. Вдома лікується 23 844 українців, у лікарнях – 9 400. На апаратах вентиляції легень перебуває 327 пацієнтів.

Антирекорд в Україні третій день поспіль: 18 червня захворіло 829 людей, 17 червня — 758.

Джерело: ЦГЗ