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921 за добу: в Україні антирекорд за кількістю випадків коронавірусу

В Україні за добу Covid-19 заразилось 921 людина, усього хворіє 34 984 українців.

На жаль втратили життя 985 осіб, за останню добу – 19. Повністю вилікувалися 16 033 особи. Серед одужавших 3 548 медпрацівників.

Хворіє 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Госпіталізовано до лікувальних закладів – 9 767 , лікуються на самоізоляції – 25 217. На апаратах ШВЛ — 343 особи.

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Усього проведено ПЛР-тестів — 542 247, а ІФА-тестів — 115 494.

Коронавірус в Україні 19 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Найбільше випадків у Львівській області – 142, Рівненській області – 121 та у Києві – 92.

Поширення Covid-19 за областями: 

  • у Вінницькій обл. — 1 596 (вже одужали 990);
  • у Волинській обл. — 1 673 (вже одужали 548);
  • у Дніпропетровській обл. — 1 021 (вже одужали 758 );
  • у Донецькій обл. — 350 ( вже одужали 142);
  • у Житомирській обл. — 1 201 (вже одужали 609);
  • у Закарпатській обл. — 1 960 (вже одужали 833);
  • у Запорізькій обл. — 547 ( вже одужали 385);
  • в Івано-Франківській обл. — 1940 (вже одужали 1 064);
  • у Києві — 4 176 (вже одужали 1 332);
  • у Київській обл. — 2 142 (вже одужали 994);
  • у Кіровоградській обл. — 604 (вже одужали 502);
  • у Луганській обл. — 71 (вже одужали 52);
  • у Львівській обл. — 3 540 (вже одужали 663);
  • у Миколаївській обл. — 338 ( вже одужали 264);
  • у Одеській обл. — 1 200 (вже одужали 510);
  • у Полтавській обл. — 289 (вже одужали 262);
  • у Рівненській обл. — 2 693 (вже одужали 1 467);
  • у Сумській обл. — 246 (вже одужали 178);
  • у Тернопільській обл. — 1605 (вже одужали 1 050);
  • у Харківській обл. — 1 744 (вже одужали 812);
  • у Херсонській обл. — 185 (вже одужали 174);
  • у Хмельницькій обл. — 608 (вже одужали 474);
  • у Черкаській обл. — 585 (вже одужали 388);
  • у Чернівецькій обл. — 4 211 (вже одужали 1 470);
  • у Чернігівській обл. — 459 (вже одужали 112).

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 6%;
  • 18-29 років – 11%;
  • 30-49 років – 35%;
  • 50-69 років – 38%;
  • 70+ років – 9%.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Рівень самоізоляції по містах:

  • у Львові – 21.74%;
  • у Києві – 21.33%;
  • у Чернівцях – 21.16%;
  • у Івано-Франківську – 20.75%;
  • у Рівному – 17.65%.

Коронавірус 18 червня

Днем раніше коронавірусну інфекцію підтвердили у 34 063 осіб. За минулу добу кількість пацієнтів зросла на 829 осіб.

966 осіб померли, за добу – 23. Повністю вилікувалися 14 943 людини, за добу – 504.  Вдома лікується 23 844 українців, у лікарнях – 9 400. На апаратах вентиляції легень перебуває 327 пацієнтів.

Антирекорд в Україні третій день поспіль: 18 червня захворіло 829 людей, 17 червня — 758.

Джерело: ЦГЗ

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