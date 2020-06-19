Карантин в Україні - головні новини 19 червня 2020

Станом на 19 червня коронавірус в Україні зафіксовано у 34 984 осіб. Щодня кількість нових випадків істотно зростає. Добовий приріст сьогодні склав 921 особу і це є найбільшою цифрою з початку пандемії в країні.

Від ускладнень Covid-19 померли 985 осіб, за добу – 19. Вилікуватися вдалося 16 033 людям, за добу — 586.

Майже 18 тис. осіб зараз перебувають на лікуванні в лікарнях або на самоізоляції вдома.

Всього захворіли 2 570 дітей і 5 877 медпрацівників.

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За весь час до лікарень було госпіталізовано 9 767 осіб, на самоізоляції — 25 217. На апаратах ШВЛ – 343 людини.

Кількість активних хворих в країні сьогодні перевищує норму, встановлену МОЗ, тому Україна знаходиться в так званій червоній зоні.

Під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ ініціює посилення контролю за дотриманням карантинних заходів у зв’язку зі стрімким зростанням випадків коронавірусу в країні.

Контроль посилюватимуть в транспорті, в якому люди знімають маски і супермаркетах, де вони не дотримуються соціальної дистанції.

Деякі регіоні посилюватимуть карантин. Зокрема, Закарпатська область. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

18 червня коронавірус у Києві виявлено ще у 91 людини. Загальна кількість хворих зросла до 4 176.

Українці продовжують порушувати всі правила адаптивного карантину, а лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попереджає про непередбачуваність вірусу і радить МОЗ готувати клініки для прийому більшої кількості хворих.

З 11 травня в Україні діє адаптивний карантин. Це план уряду щодо виходу з суворих карантинних обмежень, які були введені через поширення коронавірусу.

Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 липня. Рішення було ухвалене одноголосно Кабміном на засідання 17 червня.