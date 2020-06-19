Чотирирічний План дій Ради Європи для України, затверджений у лютому 2018-го, продовжили на рік – до кінця 2022-го. Таке рішення ухвалила 18 червня Група доповідача РЄ з питань демократії.

Водночас сторони визнали прогрес у виконанні цілей плану, а також наголосили на важливості його подальшої імплементації, незважаючи на проблеми, пов’язані з агресією з боку РФ, та пандемією коронавірусу.

Фінансується план за рахунок донорів, серед них – ЄС, 18 європейських країн, Туреччина, а також Цільовий фонд з прав людини (Великобританія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія).

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Комітет міністрів РЄ 21 лютого 2018 року затвердив План дій для України (2018-2021) з бюджетом €29,5 млн. Це стратегічний документ, в якому зафіксовано, що він має сприяти досягненню цілей Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Якщо конкретизувати, то він спрямований на підтримку реформ, які повинні привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії.

Джерело: Постійне представництво України при Раді Європи