Друга хвиля коронавірусу в Україні розпочалася, до контролю залучать Нацгвардію

Загострення ситуації з коронавірусом в Україні можна назвати другою хвилею поширення інфекції.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та додав, що уряд має намір посилити контроль за дотриманням обмежувальних заходів у регіонах.

– Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової або першої, або другої хвилі – як хочете можна це назвати – хвилі захворюваності на коронавірус, – сказав він.

Шмигаль вимагає від керівництва МОЗ та головного санітарного лікаря виїжджати в регіони з метою контролю ситуації з коронавірусом.

Також повинен бути посилений контроль з боку Національної поліції та Держпродспоживслужби, наголошує прем’єр. Крім того, Шмигаль запропонував залучити Національну гвардію для контролю дотримання карантину.

Кожен громадянин повинен слідкувати за дотриманням протиепідемічних правил – дотримуватися соціальної дистанції, проводити дезінфекцію та носити маску, додав Шмигаль.

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Загострення ситуації з коронавірусом

В Україні щодня зростає кількість нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на 19 квітня зафіксували рекордний приріст за час епідемії – 921 новий випадок.

Якщо спочатку спалах інфікувань пояснювали збільшенням кількості тестувань, то нині влада бачить зв’язок між зростанням кількості нових випадків із послабленням карантину.

За словами президента України Володимира Зеленського, щоб не посилювати карантин в Україні, необхідно створити чіткі правила для громадських місць і краще пояснювати українцям, що таке адаптивний карантин.