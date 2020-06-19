В Україні оновивили правила адаптивного карантину, які також регламентують зміну графіка роботи низки установ.

Про це йдеться в постанові Кабміну №500 від 17 червня.

Органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності повинні забезпечити гнучкий режим робочого часу, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, а також дистанційну роботу.

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Це робиться з метою, аби розвантажити громадський транспорт у годину пік через скупчення людей.

Суб’єктам господарювання під час адаптивного карантину також рекомендовано внести зміни до режиму їх роботи з метою встановлення початку роботи о 9.00, 10.00 або більш пізній час.

Підприємствам, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом авто, поштовою та кур’єрською діяльністю, тимчасовим розміщенням та організацією харчування, страховою діяльністю, установам освіти, надання соціальної допомоги, мистецтва, спорту, а також підприємствам сфери розваг і відпочинку рекомендується починати свою роботу з 10.00.

Органи місцевого самоврядування повинні будуть скорегувати роботу транспорту на час дії цих обмежень.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня

Адаптивний карантин в Україні

Це низка обмежень, які будуть застосовуватися через спалахи коронавірусу не на території всієї країни, а саме в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Адаптивний карантин – урядовий план, який почав діяти з 11 травня. Нині Україна на четвертому етапі.