19 червня Міжнародний аеропорт Львова відновив роботу та почав приймати і відправляти перші рейси після відновлення регулярних авіаперевезень.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
– Авіація потроху починає відновлюватися і це не може не тішити, – зазначив очільник міністерства.
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Перші маршрути:
- Львів-Берлін,
- Львів-Дортмунд.
Відновлення авіасполучення
Україна поновила авіасполучення 15 червня. Однак поки попит на рейси не дуже значний. 18 червня лоукост Wizz Air оголосив про відновлення роботи.
Компанія готова літати у Німеччину, Угорщину, Естонію, Данію, Грецію та Велику Британію.
Туристи, які їдуть в Україну транзитом через країни з червоної зони (де фіксують велику кількість хворих), не повинні проходити обсервацію.