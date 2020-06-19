19 червня Міжнародний аеропорт Львова відновив роботу та почав приймати і відправляти перші рейси після відновлення регулярних авіаперевезень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Авіація потроху починає відновлюватися і це не може не тішити, – зазначив очільник міністерства.

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Перші маршрути:

Львів-Берлін,

Львів-Дортмунд.

Відновлення авіасполучення

Україна поновила авіасполучення 15 червня. Однак поки попит на рейси не дуже значний. 18 червня лоукост Wizz Air оголосив про відновлення роботи.

Компанія готова літати у Німеччину, Угорщину, Естонію, Данію, Грецію та Велику Британію.

Туристи, які їдуть в Україну транзитом через країни з червоної зони (де фіксують велику кількість хворих), не повинні проходити обсервацію.