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Факти / Україна / Суспільство

Меру Конотопа підкинули в багажник авто гранати

Мер Конотопа Артем Семенихін знайшов у багажнику власного автомобіля п’ять гранат. На думку міського голови, опоненти таким чином намагаються його залякати і скомпрометувати.

Гранати перебували на місці запасного колеса в упаковці, перемотаній ізолентою. Всі п’ять боєприпасів були без запалів: одна граната Ф-1 і чотири гранати РГД-5.

Наразі триває огляд автівки та гаража. Слідчі вирішують питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

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Кількома днями раніше в Одеській області у селі Дачне від вибуху гранати постраждали п’ятеро людей.

За попередньою інформацією, троє жителів села віком від 23 до 29 років принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати.

У цей час один із пристроїв вибухнув. Поліцейські вилучили ще дві гранати.

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