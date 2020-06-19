На Закарпатті чоловік хотів перетнути кордон з позитивним тестом на коронавірус.

Мешканець села Кушниця хотів поїхати на заробітки до Словаччини через пункт пропуску Малий Березний – Убля.

20-річний хлопець мав з собою усі необхідні речі на декілька місяців проживання в іншій країні та результати ПЛР-тесту, який вимагає словацька сторона для в’їзду на їхню територію.

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Прикордонники виявили, що результат тесту на коронавірус виявився позитивним та повідомили українцю, що виїзд неможливий.

Натомість 20-річний молодий чоловік сказав, що позитивний результат це добре, а негативний – це погано, і його можна відпускати до Словаччини.

Перетнути кордон заробітчанину не вдалося і його одразу швидкою забрали до Центральної міської лікарні в Ужгороді. А прикордонників, які чергували вночі, відправили на 14-денну самоізоляцію.

Першим про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За даними Держприкордонслужби, 20-річного чоловіка одразу госпіталізували у супроводі патрульної поліції. Працівники пункту пропуску, які контактували з інфікованим, а саме чотири прикордонника, наразі знаходять на самоізоляції.

Також їм проведуть ПЛР-тест на наявність коронавірусу.

Кордон зі Словаччиною

З 10 червня Словаччина змінила правила перетину кордону з Україною.

Тепер до країни зможуть потрапити особи з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території.

Також дозвіл на перетин кордону отримають ті, у кого є довідка від компетентного міністерства, якщо на в’їзді вони надають негативний RT-PCR тест на Covid-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами.

Тест повинен бути зроблений за 96 годин до моменту в’їзду.