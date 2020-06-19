Погода в Україні на сьогодні - 19 червня 2020

Прогноз погоди на 19 червня каже про те, що в Україні місцями пройдуть дощі, стовпчики термометрів піднімуться до +31°.

На сході практично без опадів, температура вночі до +17°, вдень до +31°.

У південних регіонах буде мінлива хмарність. Вночі температура до +14°, вдень очікується до +29°.

Жителів заходу України зустрінуть дощі. Температура вночі до +15°, вдень до +26°.

У північних областях буде сухо. Температура вночі до +19°, вдень до +31°.

У центрі місцями прогнозують дощі, температура вночі до +16°, вдень до +30°.

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Місяць спеки і гроз

За даними синоптиків Укргідрометцентру, увесь червень погода в Україні буде спекотною і з грозами. Середня температура протягом місяця буде на рівні +16° – +21°.

Очікується, що максимально в червні стовпчики термометрів покажуть +39°. У горах температура прогріється максимум до +31°.