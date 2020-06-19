Щоб не посилювати карантин в Україні необхідно створити чіткі правила для громадських місць і краще комунікувати з українцями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради.

За його словами, українцям потрібно чіткіше пояснити, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту.

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– Щоб був чітко і детально розписаний план, як повинні працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це зрозуміють, то більше будуть слідувати правилам адаптивного карантину, – сказав він.

Повернення до жорсткого карантину сильно вдарить по економіці, тому чиновники погодилися, що необхідна більш тісна комунікація з населенням.

З 11 травня в Україні діє адаптивний карантин. Це план уряду щодо виходу з суворих карантинних обмежень, які були введені через поширення коронавірусу.

Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 липня. Рішення було ухвалене одноголосно Кабміном на засіданні 17 червня.

Станом на 19 червня коронавірус в Україні зафіксовано у 34 984 осіб. Щодня кількість нових випадків істотно зростає. Добовий приріст сьогодні склав 921 чоловік і це найбільша цифра з початку пандемії в країні.