Що буде з кредитними ставками для фізичних та юридичних осіб на тлі коронакризи

Національний банк знизив облікову ставку до рекордних 6%. Це має простимулювати економіку, і вирішити проблему такої ж рекордно низької інфляції. Слідом за обліковою ставкою знизилися і ставки за кредитами. Але хто зможе їх отримати? І що буде з депозитами?

У нас проблема. Ціни падають. Це може прозвучати абсурдно, і ви напевно згадаєте кілька товарів, які останнім часом подорожчали (та ж черешня, яку в цьому році продають мало не за ціною золотих злитків). Але в цілому інфляція сповільнюється. Дешевшають побутова техніка, одяг і взуття, автомобілі, енергоносії. У травні інфляція становила 1,7%, тоді як у квітні була 2,1%. І це погана новина для економіки. Навіть катастрофічна, як висловився міністр економіки Ігор Петрашко.

— Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію на рівні 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція. Це означає падіння конкурентоспроможності і депресію зарплат для працівників, – сказав він на недавньому брифінгу.

Для України – це щось новеньке. Попередні економічні кризи у нас супроводжувалися бурхливим зростанням цін. Але відбувалося це, в основному, через знецінення національної валюти. Імпорт в гривні дорожчав у рази, а разом з ним росла й інфляція. Цього разу обійшлося без радикальних курсових стрибків. І ціни на багато товарів поповзли вниз або завмерли. Справа в тому, що під час карантину доходи багатьох українців скоротилися, люди почали менше витрачати й обережніше ставитися до покупок.

— Останніми роками драйвером інфляції були доходи населення, які росли три роки поспіль. Зокрема, через конкуренцію з польським роботодавцем. Українські компанії підвищували зарплати, і це штовхало ціни вгору. Цього року інша історія – карантин, економічна криза – все це вдарило по попиту, – каже економічний оглядач і спеціаліст відділу цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Менший попит з боку покупця – менше грошей у виробника. І, щоб утриматися на плаву, йому доводиться скорочувати виробництво, зарплати і персонал. Саме тому дуже низька інфляція нічого доброго не приносить. У нинішній ситуації, щоб розігріти економіку, необхідно, аби банки активізували кредитування. Так вважає міністр Петрашко. І в Нацбанку зробили все належне.

Минулого тижня Національний банк знизив облікову ставку з 8% до 6%. Це рекорд – такою низькою в історії сучасної України вона ще не була. Облікова ставка – це відсоток, під який центробанк дає кредити комерційним банкам. А ті, виходячи з цього, формують вартість кредитів і депозитів для клієнтів. Фактично облікова ставка визначає вартість грошей в економіці.

— Абсолютна більшість країн в умовах коронакризи знижує відсоткові ставки з метою стимулювання своїх економік, які значно впали і продовжують скорочуватися через карантинні обмеження, – каже фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.

Розрахунок іде на те, що, отримавши більш вигідні умови, бізнес піде за кредитами, вкладе ці гроші в розвиток і економіка оживе. За даними НБУ, середня вартість гривневої позики в банках станом на 16 червня склала 11,7%. До останнього зниження облікової ставки вона коливалася в районі 13-14%. А на початку року, коли ставка становила 13,5%, кредити видавали і під 16%, і навіть під 22%. Однак нинішнім здешевленням позик скористатися зможуть далеко не всі.

— Через коронавірус і карантин чимало людей та компаній втратили принаймні частину регулярного доходу (а дехто і весь дохід), деякі бізнеси просто зупинились. Відновлення діяльності та доходів по мірі пом’якшення карантину буде повільним і нерівномірним. Це зумовлює підвищені кредитні ризики і дуже звужує коло потенційних позичальників, – пояснює виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

За її словами, кредитувати будуть тільки найнадійніших клієнтів, а тих, чия платоспроможність викликає хоч найменші сумніви, чекає відмова. У банках це підтверджують.

— Вартість кредиту – це не тільки вартість фондування, а й вартість ризику, яка нині є занадто високою. Тому ефект від зниження облікової ставки відчують тільки висококласні клієнти, наприклад, транснаціональні корпорації і найбільші національні холдинги з експортним потенціалом. Але таких клієнтів дуже мало, – каже начальник відділу по роботі з інвесторами банку Кредит Дніпро Андрій Приходько.

Що від цього нам з вами? Теоретично, отримавши кредит, великі компанії зможуть розширити виробництво і створити нові робочі місця. Але практично на, приміром, вартість позик для населення зниження облікової ставки вплине не сильно. За тими ж даними НБУ, кредит для фізичних осіб коштував 34,8% річних станом на 16.06 і 37,5% напередодні зниження облікової ставки. Відсоток, м’яко кажучи, непривабливий. І це ще середній показник – ставка споживчих кредитів – на телефони і холодильники – може бути в рази вищою.

— Ставка за споживчими кредитами – 60-100%. Була у вас облікова ставка 6% або 8%, як ви розумієте, на ставку 60% або 70% це ніяк не впливає. І навіщо їх знижувати, якщо все і так беруть. Люди не розуміють, яка там реальна ставка і кредитуються, – говорить Сергій Фурса з Dragon Capital.

Правда, останнім часом попит на кредити з боку населення сильно впав. Падіння в першому кварталі 2020 року було найбільшим з 2015-го, повідомляють в Нацбанку. На хвилі коронакризи і загальної паніки люди скорочували витрати на товари тривалого користування і, за можливості, міняли валюту. Але знижувати ставки зараз, щоб залучити нових покупців чайників, банки не будуть – нові ризиковані клієнти їм не потрібні.

— Не потрібно очікувати збільшення кредитування під час кризи- це не природно ані з боку кредиторів, ані з боку позичальників, – ставить крапку в розмові про кредити Олена Коробкова.

Паралельно зі здешевленням кредитів для обраних компаній, ставки за депозитами в Україні будуть знижуватися для всіх. Це нерозривний процес. Якщо на початку року за гривневими внесками фізичних осіб банки в середньому були готові платити 15,3% річних, то зараз – трохи менше 11%. В іноземній валюті ставка знизилася з 2,6% до 2,1%.

— Банки не матимуть стимулів до цінової конкуренції за депозити. На кінець 2020 року значення індексу ставок за річними депозитами в гривні досягне 10-10.5%, а в 2021 році українці будуть звикати жити за умов ставок за депозитами менше десяти відсотків в гривні, чого не траплялося раніше, – прогнозує Михайло Демків з ICU.

Що буде з депозитними і кредитними ставками далі, багато в чому залежить від того, як Україна проходитиме коронакризу. В НБУ очікують, що споживчі та інвестиційні настрої будуть млявими довше, ніж очікувалося ще кілька місяців тому. А інфляція залишатиметься нижчою за цільовий рівень в 5±1%. І самою лише обліковою ставкою ці проблеми не вирішити.

Журналістка програми Вікна-Новини Яна Брензей