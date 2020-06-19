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Факти / Україна

Степанов анонсував підвищення зарплат медпрацівникам – коли і кому

Медичним працівникам другої і третьої ланки з 1 вересня 2020 року підвищать заробітну плату.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі ток-шоу Право на владу.

За його словами, з осені більше отримуватимуть медики, про підвищення зарплат яких “забули під час планування так званої реформи”.

– Ми пропонуємо системне рішення, щоб із 1 вересня було підвищено заробітну плату всім лікарям, медичним сестрам, молодшому та середньому персоналу, що працює в спеціалізованих лікарнях, – сказав глава відомства.

Також 19 червня уряд розгляне проект постанови про направлення додатково 4,5 млрд грн на підтримку лікарень, які виявилися після 1 квітня на межі закриття.

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300% зарплати медикам виплачуватимуть до тих пір, поки є коронавірус

На період поширення Covid-19 в Україні медики, які зайняті лікуванням пацієнтів із коронавірусом, отримують доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Відповідний наказ Степанов підписав 1 квітня.

– Щойно Covid-19 завершиться, буде запропоновано новий механізм оплати інфекційних лікарень, які мають бути готові до реагування на такі випадки, які ми нині бачимо, – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Фото: Dreamstime

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