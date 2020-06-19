У Дніпрі працівники поліції затримали чоловіка, який продавав підроблені паспорти та водійські права.

Поліцейські встановили, що 27-річний зловмисник не має громадянства жодної країни та більше шести років проживав на території України нелегально.

Виготовлення підроблених паспортів громадян України та посвідчень водія іноземного зразку чоловік налагодив у квартирі.

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Наразі шахрая доправили до міграційної служби за порушення правил перебування на території України.

Під час обшуку правоохоронці виявили іноземні паспорти, посвідчення на тимчасове проживання в Україні, залікові книжки студентів-іноземців та незаповнений паперовий бланк українського паспорту.

Також встановлено, що за паспорт громадянина України зловмисник вимагав 8 тис. грн, за водійські права – 1,5 тис. грн.

За фактом злочину відкрито справу за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Зловмиснику загрожує штраф у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців, чи обмеження волі до двох років. Наразі досудове розслідування триває.







У Дніпрі нелегал продавав підроблені паспорти та водійські посвідчення / 2 фотографии

Злочини на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області шахраї продавали неіснуючі маски, антисептики та інші засоби протиепідемічного захисту.

Зловмисниками виявилися двоє чоловіків 1994 та 1992 років народження. Вони ошукали близько 20 громадян. За попередньою інформацією, потерпілі зазнали збитків на 200 тис. грн.

Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські платіжні картки та частину грошових коштів, які переводилися потерпілими особами.