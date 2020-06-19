У Києві виявили 91 новий випадок коронавірусу, одна людина загинула

Станом на ранок 19 червня коронавірус у Києві виявлено ще у 91 особи. Одна людина загинула від ускладнень Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 4 176. Загалом померли 96 мешканців столиці.

Захворіли:

49 жінок віком від 20 до 92 років;

37 чоловіків віком від 19 до 84 років;

чотири дівчинки віком від 11 до 16 років і два хлопчики, яким 10 місяців та 4 роки.

Одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1 332 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 14, Оболонському – 13, Святошинському районі – 12 випадків та в Подільському – 11.

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Коронавірус в Україні

В Україні станом на 19 червня за добу Covid-19 інфіковано 921 людину, усього хворіє 34 984 українців.

Від ускладнень хвороби померли 985 осіб, за останню добу – 19.

Нині хворіє 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Повністю вилікувалися 16 033 особи. Серед тих, хто одужав, 3 548 медпрацівників.

На апаратах ШВЛ перебуває 343 особи.