У Києві виявили 91 новий випадок коронавірусу, одна людина загинула

Станом на ранок 19 червня коронавірус у Києві виявлено ще у 91 особи. Одна людина загинула від ускладнень Covid-19.
Загальна кількість хворих зросла до 4 176. Загалом померли 96 мешканців столиці.
Захворіли:
- 49 жінок віком від 20 до 92 років;
- 37 чоловіків віком від 19 до 84 років;
- чотири дівчинки віком від 11 до 16 років і два хлопчики, яким 10 місяців та 4 роки.
Одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1 332 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 14, Оболонському – 13, Святошинському районі – 12 випадків та в Подільському – 11.
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Коронавірус в Україні
В Україні станом на 19 червня за добу Covid-19 інфіковано 921 людину, усього хворіє 34 984 українців.
Від ускладнень хвороби померли 985 осіб, за останню добу – 19.
Нині хворіє 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.
Повністю вилікувалися 16 033 особи. Серед тих, хто одужав, 3 548 медпрацівників.
На апаратах ШВЛ перебуває 343 особи.