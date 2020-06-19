У Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики у масці

Патрульна поліція у Києві зупинили чоловіка, який зберігав у медичній масці, ймовірно, наркотичну речовину.

19 червня, близько 5.00, патрульні помітили двох чоловіків, які прогулювалися проспектом Академіка Глушкова.

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Помітивши патруль, вони намагались піти подалі він працівників правоохоронних органів. Чоловіки помітно нервували, коли патрульні зупинили їх та вирішили провести перевірку.

За даними Патрульної поліції у Києві, інспектори звернули увагу на маску одного з чоловіків. Як виявилось, чоловік її використовував для носіння маленького пакетика з порошкоподібною речовиною.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського району для вилучення невідомої речовини та надання правової кваліфікації діям двох чоловіків.

Нарколабораторії у Києві

На початку червня 2020 року Нацполіція виявила нарколабораторію у Києві, де виробляли близько 30 кг наркотиків щомісяця.

Під час обшуків працівники правоохоронних органів виявили 630 кг прекурсорів, яких достатньо для виготовлення 200 кг метадону, та 1 кг готового наркотичного засобу.

У квітні правоохоронці у Києві ліквідували потужний наркосиндикат, який займався виробництвом та сбутом метадону.

Було проведено близько 70 обшуків та вилучено понад 50 кг наркотиків вартістю близько $2 млн, близько 500 л прекурсорів.