Митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом. Covid-19 у нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

Наразі священнослужитель проходить курс лікування під наглядом медиків.

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– У зв’язку із хворобою митрополита прихожани, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи, – повідомили в єпархії.

14 травня у Вінницькій області від ускладнень, викликаних Covid-19, помер 49-річний священнослужитель УПЦ МП. Новий тип коронавірусу виявили також у його дружини і трьох дітей.

Джерело: ПЦУ