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Факти / Україна

Укрзалізниця відновить рух ще 50 електричок за двома напрямками

Укрзалізниця відновлює курсування ще 50 електричок регіональної філії Південно-Західної залізниці та Південної залізниці.

З 23 червня будуть запущені 27 приміських потяги Південно-Західної залізниці.

З 24 червня будуть запущені 23 потяги Південної залізниці.

Зараз в Україні вже курсують 533 приміських потяги.

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Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничний рух. За розкладом нових рейсів можна стежити на сайтах регіональних філій Укрзалізниці.

Незважаючи на відновлення руху в поїздах повинні дотримуватися протиепідемічних норм.

У вагоні повинні знаходиться не більше 100 осіб, а стояти в салоні забороняється. Також всі пасажири зобов’язані носити маску. За бажанням їм будуть вимірювати температуру.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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