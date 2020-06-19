Всіх, хто пив каву з Зеленським без масок, оштрафували на 17 тис. грн

Хмельницький міський районний суд оштрафував на 17 тис.грн всіх, хто пив каву з президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому без дотримання масочного режиму.

Зокрема, штрафи отримали керівник офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, мер Хмельницького Олександр Симчишин та приватний підприємець Андрій Мельниченко.

На засідання суду ніхто з них прийшов.

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Штраф отримали всі, крім Зеленського. Суддя звернувся до Верховного суду для з’ясування, чи може президент бути притягнутий до адміністративної відповідальності, якщо за Конституцією він недоторканний.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів.

3 червня Зеленський з делегацією відвідав Хмельницький. Під час поїздки вони зайшли в один із закладів міста і випили там каву. Політики перебували всередині приміщення без масок хоча це заборонено карантинними обмеженнями.

Кафе не могло приймати відвідувачів, оскільки пом’якшення цього обмеження мало відбутися 5 червня.