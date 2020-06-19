Сьогодні, 19 червня, православні вшановують пам’ять Іларіона Далматського (Нового).
Іларіон, який постригся у ченці у 20 років, зазнав тортур через служіння Христу та удостоївся видіння, як ангели возносять до неба душу святого Федора Студита.
Також у календарі сьогодні Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Міжнародний день серповидноклітинної анемії.
Іменини 19 червня відзначають: Сусанна, Текля, Віссаріон, Георгій, Іларіон і Рафаїл.
Народні прикмети 19 червня
- Тепла і ясна погода до гарного врожаю зерна;
- Грім вранці попереджає про дощ увечері;
- Якщо гром глухий, дощ буде спокійним;
- За східним вітром у цей день визначали, що влітку буде багато опадів;
- Бджоли рояться – буде ясний день;
- На Іларіона українці зазвичай пололи, щоб був добрий урожай.
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Що не можна робити
Сьогодні потрібно уникати сварок із родиною.
Також цього дня не можна лінуватися.
Наближається день літнього сонцестояння
Найдовший день у 2020 році настане 21 червня о 13.07 за Києвом. Цього дня дівчата ворожать на судженого, а ввечері молодь стрибає через багаття.
У день літнього сонцестояння слід уникати скандалів, не можна плакати.
Чому в день літнього сонцестояння краще не народжуватися дітям – читайте в матеріалі Фактів ICTV.