Сьогодні, 19 червня, православні вшановують пам’ять Іларіона Далматського (Нового).

Іларіон, який постригся у ченці у 20 років, зазнав тортур через служіння Христу та удостоївся видіння, як ангели возносять до неба душу святого Федора Студита.

Також у календарі сьогодні Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Міжнародний день серповидноклітинної анемії.

Іменини 19 червня відзначають: Сусанна, Текля, Віссаріон, Георгій, Іларіон і Рафаїл.

Народні прикмети 19 червня

Тепла і ясна погода до гарного врожаю зерна;

Грім вранці попереджає про дощ увечері;

Якщо гром глухий, дощ буде спокійним;

За східним вітром у цей день визначали, що влітку буде багато опадів;

Бджоли рояться – буде ясний день;

На Іларіона українці зазвичай пололи, щоб був добрий урожай.

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Що не можна робити

Сьогодні потрібно уникати сварок із родиною.

Також цього дня не можна лінуватися.

Наближається день літнього сонцестояння

Найдовший день у 2020 році настане 21 червня о 13.07 за Києвом. Цього дня дівчата ворожать на судженого, а ввечері молодь стрибає через багаття.

У день літнього сонцестояння слід уникати скандалів, не можна плакати.

Чому в день літнього сонцестояння краще не народжуватися дітям – читайте в матеріалі Фактів ICTV.