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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 19 червня: онлайн-трансляція

Традиційно Верховна Рада розпочне пленарне засідання у п’ятницю, 19 червня, з години запитань до уряду.

Зокрема, питання стосуватимуться проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 і використання коштів держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу.

У другому читанні нардепи розглядатимуть законопроект щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

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У першому читанні на розгляд запропонований проект про внесення змін до закону Про Вищий антикорупційний суд.

Також у першому читанні розглянуть зміни до Цивільного процесуального кодексу України щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов’язаних із захистом прав дітей.

Крім того, у порядку денному Верховної Ради запланований розгляд законопроектів про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та проект закону про внесення змін до деяких законів щодо меценатської діяльності у сфері спорту.

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