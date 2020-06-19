Традиційно Верховна Рада розпочне пленарне засідання у п’ятницю, 19 червня, з години запитань до уряду.

Зокрема, питання стосуватимуться проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 і використання коштів держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу.

У другому читанні нардепи розглядатимуть законопроект щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

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У першому читанні на розгляд запропонований проект про внесення змін до закону Про Вищий антикорупційний суд.

Також у першому читанні розглянуть зміни до Цивільного процесуального кодексу України щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов’язаних із захистом прав дітей.

Крім того, у порядку денному Верховної Ради запланований розгляд законопроектів про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та проект закону про внесення змін до деяких законів щодо меценатської діяльності у сфері спорту.