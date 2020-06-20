20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додалося 841 пацієнт.

Всього померло 994 особи, а за добу — дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 406 пацієнтів — 373 за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

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Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70+ років – 9%

Найбільше дотримуються самоізоляції у Львові – 23,43%. Високі показники демонструють Івано-Франківськ — 20,57% та Ужгород – 18,43%. Також до п’ятірки входять Чернівці — 16,9% і Київ – 16,53%.

Станом на 19 червня коронавірус в Україні виявили у 34 984 осіб.

За добу приріст склав 921 пацієнт і 19 смертей. 586 людей перемогли коронавірус.