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Факти / Україна

841 за добу: захворюваність Covid-19 в Україні тримається на високому рівні

20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додалося 841 пацієнт.

Всього померло 994 особи, а за добу — дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 406 пацієнтів — 373 за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70+ років – 9%

Найбільше дотримуються самоізоляції у Львові – 23,43%. Високі показники демонструють Івано-Франківськ — 20,57% та Ужгород – 18,43%. Також до п’ятірки входять Чернівці — 16,9% і Київ – 16,53%.

Станом на 19 червня коронавірус в Україні виявили у 34 984 осіб.

За добу приріст склав 921 пацієнт і 19 смертей. 586 людей перемогли коронавірус.

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