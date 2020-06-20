20 червня в Україні через негоду 179 населених пунктів в чотирьох областях залишилися без електрики.

Через сильні пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач. В результаті знеструмлені: Чернігівська область (101 населений пункт), Київська (49 населених пунктів), Сумська (23 населених пунктів), Житомирська (6 населених пунктів).

Зараз бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

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20 червня погода в Україні різко погіршилася. Практично у всіх областях синоптики прогнозують дощі.

На заході очікуються сильні пориви вітру і зливи, температура вдень сягатиме 22-24 градусів тепла.

На півночі України буде тепліше, але дощі також пройдуть у всіх областях. Вдень стовпчики термометрів покажуть до 29 градусів тепла, вночі очікується 17-20 градусів.

На півдні синоптики прогнозують зливи, температура вдень сягатиме 28 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до 19 градусів.

Дощів не очікується тільки на сході України. Там температура вдень буде до 30 градусів, вночі – 17-19 градусів.