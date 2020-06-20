Чорногорія готова приймати українців з 21 червня, але з умовою

З 21 червня Чорногорія готова приймати українських туристів. Для в’їзду в країну необхідно буде показати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, який був зроблений не пізніше 48 годин.

Тест повинен бути зроблений в акредитованих лабораторіях: України, Албанії, Кіпру, Чехії, Данії, Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Італії та інших.

Рішення набирає чинності опівночі 21 червня.

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Чорногорія, як і Україна, поділила країни на зони – червону, жовту і зелену.

Країнам із зеленої зони дозволений в’їзд без обмежень, з жовтої – з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, а країнам з червоної зони в’їзд заборонений.

Україна знаходиться в жовтій зоні.

В’їзд в Чорногорію заборонений для Великобританії, Франції, Росії, Швеції, Сербії, Білорусі та інших.

3 червня Чорногорія оголосила про завершення епідемії і стала першою країною в Європі, яка подолала Сovid-19.

Національний координаційний комітет Чорногорії не зафіксував жодного нового випадку інфікування за 28 днів, а всі хворі вже одужали.

Населення в Чорногорії становить 600 тис. За час пандемії коронавірус підтвердили у 324 осіб. Всього в країні зафіксовано дев’ять смертей.

Джерело: уряд Чорногорії