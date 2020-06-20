В Україні до ослаблення карантину поки не готові Київ і ще дев’ять областей. У цих регіонів найвищий показник інцидентности захворювання на коронавірус.

Перевищена норма за кількістю хворих на Covid-19 в таких регіонах:

Київ – 13,95;

Вінницька область – 16,71;

Волинська область – 37,72;

Житомирська область – 16,32;

Закарпатська область – 38,77;

Івано-Франківська область – 20,91;

Львівська область – 40,66;

Рівненська область – 41,55;

Тернопільська область – 23,12;

Чернівецька область – 44,27.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

У Закарпатській області також переповнені лікарняні ліжка, тому регіон не відповідає відразу двом критеріям.

Послабити карантинні обмеження в регіонах можуть, тільки якщо будуть дотримані три критерії:

за останній тиждень кількість хворих не повинна бути більше 12 на 100 тис. населення.

50% вільних ліжок в лікарнях;

за останній тиждень повинні перевірити на коронавірус більше 12 осіб на 100 тис. населення.

20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додалвся 841 пацієнт. Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів.