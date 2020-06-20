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Факти / Україна / Суспільство

До ослаблення карантину в Україні не готові 10 регіонів

В Україні до ослаблення карантину поки не готові Київ і ще дев’ять областей. У цих регіонів найвищий показник інцидентности захворювання на коронавірус.

Перевищена норма за кількістю хворих на Covid-19 в таких регіонах:

  • Київ – 13,95;
  • Вінницька область – 16,71;
  • Волинська область – 37,72;
  • Житомирська область – 16,32;
  • Закарпатська область – 38,77;
  • Івано-Франківська область – 20,91;
  • Львівська область – 40,66;
  • Рівненська область – 41,55;
  • Тернопільська область – 23,12;
  • Чернівецька область – 44,27.

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У Закарпатській області також переповнені лікарняні ліжка, тому регіон не відповідає відразу двом критеріям.

Послабити карантинні обмеження в регіонах можуть, тільки якщо будуть дотримані три критерії:

  • за останній тиждень кількість хворих не повинна бути більше 12 на 100 тис. населення.
  • 50% вільних ліжок в лікарнях;
  • за останній тиждень повинні перевірити на коронавірус більше 12 осіб на 100 тис. населення.

20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додалвся 841 пацієнт. Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів.

Джерело: МОЗ

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