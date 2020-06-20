В Україні до ослаблення карантину поки не готові Київ і ще дев’ять областей. У цих регіонів найвищий показник інцидентности захворювання на коронавірус.
Перевищена норма за кількістю хворих на Covid-19 в таких регіонах:
- Київ – 13,95;
- Вінницька область – 16,71;
- Волинська область – 37,72;
- Житомирська область – 16,32;
- Закарпатська область – 38,77;
- Івано-Франківська область – 20,91;
- Львівська область – 40,66;
- Рівненська область – 41,55;
- Тернопільська область – 23,12;
- Чернівецька область – 44,27.
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У Закарпатській області також переповнені лікарняні ліжка, тому регіон не відповідає відразу двом критеріям.
Послабити карантинні обмеження в регіонах можуть, тільки якщо будуть дотримані три критерії:
- за останній тиждень кількість хворих не повинна бути більше 12 на 100 тис. населення.
- 50% вільних ліжок в лікарнях;
- за останній тиждень повинні перевірити на коронавірус більше 12 осіб на 100 тис. населення.
20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додалвся 841 пацієнт. Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів.