У Закарпатській області не вистачає місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Також вже переповнені всі опорні лікарні першої хвилі.
Про це на брифінгу заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.
За його словами, така ситуація пов’язана з різким збільшенням хворих на коронавірус, у яких хвороба з тяжким перебігом.
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Також він зазначив, що в більшості випадків зростання кількості хворих на коронавірус відбувається через те, що не всі вчасно звертаються в медустанови.
Михайло Поляк додав, що лікування від коронавірусу триває близько трьох тижнів, тому можливість приймати нових пацієнтів вкрай низька.
Зараз в Закарпатській області приймає хворих перша хвиля. Також вже відкриті друга і третя хвилі, щоб прийняти хворих на коронавірус.
– За ці два тижні, що минули з ослаблення карантину, кількість хворих на коронавірус зросла в рази, ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації, – сказав Поляк.
20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додалвся 841 пацієнт.
Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів. Також високий добовий приріст фіксується в Закарпатській та Рівненській областях – 109 і 83 відповідно.