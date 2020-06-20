У Закарпатській області не вистачає місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Також вже переповнені всі опорні лікарні першої хвилі.

Про це на брифінгу заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

За його словами, така ситуація пов’язана з різким збільшенням хворих на коронавірус, у яких хвороба з тяжким перебігом.

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Також він зазначив, що в більшості випадків зростання кількості хворих на коронавірус відбувається через те, що не всі вчасно звертаються в медустанови.

Михайло Поляк додав, що лікування від коронавірусу триває близько трьох тижнів, тому можливість приймати нових пацієнтів вкрай низька.

Зараз в Закарпатській області приймає хворих перша хвиля. Також вже відкриті друга і третя хвилі, щоб прийняти хворих на коронавірус.

– За ці два тижні, що минули з ослаблення карантину, кількість хворих на коронавірус зросла в рази, ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації, – сказав Поляк.

20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додалвся 841 пацієнт.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів. Також високий добовий приріст фіксується в Закарпатській та Рівненській областях – 109 і 83 відповідно.