З 22 червня в Україні будуть проводитися перевірки кафе, ресторанів і громадського транспорту на предмет дотримання протиепідеміологічних норм, які були введені в рамках адаптивного карантину.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час селекторної наради.

– Якщо установи не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то повинні нести за це відповідальність. Громадські місця повинні відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину, – сказав він.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що було проведено понад 2,5 тис.перевірок громадського транспорту. Серед них було виявлено 703 порушення. Було виписано штрафів на суму в майже 2 млн грн.

Рішення про посилення перевірок було ухвалене після різкого зростання захворювань на коронавірус в Україні.

20 червня Сovid-19 підтверджено у 35 825 українців. За добу додався 841 пацієнт.

За останній тиждень загальна кількість хворих істотно збільшилася. Щодня в Україні фіксується не менше 800 випадків, а 19 червня в країні був встановлений антирекорд – 921 хворий на коронавірус за добу.

Також Зеленський під час наради 19 червня доручив створити чіткі правила для громадських місць і краще комунікувати з українцями. Такі заходи вживатимуться, щоб не посилювати карантин, який може стати ударом для економіки.