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Факти / Україна

Спалах Covid-19: в Україні перевірять 10 тис. кафе і ресторанів наступного тижня

У зв’язку з тенденцією до збільшення кількості інфікувань коронавірусом в Україні Держпродспоживслужба розпочне масові перевірки закладів громадського харчування на майбутньому тижні.

За наступні сім днів буде проведено щонайменше 10 тис. перевірок, заявив міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Олексій Чернишов.

Після відновлення роботи кафе і ресторани порушують правила проведення масових заходів, пояснив він.

Над чим посилять нагляд із 22 червня:

  • об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;
  • ринками і закладами громадського харчування;
  • перевезеннями пасажирів на міському транспорті, електричках і автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.

Читайте: Посилення контролю в транспорті та кафе: Зеленський попередив про перевірки

Друга хвиля коронавірусу в Україні

19 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що різке зростання кількості інфікувань коронавірусом означає, що в Україні фактично розпочалася друга хвиля коронавірусу.

У зв’язку з цим очільник Кабміну вимагає від керівництва МОЗ та головного санітарного лікаря виїжджати в регіони з метою контролю ситуації з поширення інфекції.

Також Шмигаль пропонує залучити Нацгвардію для контролю за дотримання протиепідемічних правил.

Джерело: Мінрегіон

Фото: Dreamstime

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