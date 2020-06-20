Спалах Covid-19: в Україні перевірять 10 тис. кафе і ресторанів наступного тижня

У зв’язку з тенденцією до збільшення кількості інфікувань коронавірусом в Україні Держпродспоживслужба розпочне масові перевірки закладів громадського харчування на майбутньому тижні.

За наступні сім днів буде проведено щонайменше 10 тис. перевірок, заявив міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Олексій Чернишов.

Після відновлення роботи кафе і ресторани порушують правила проведення масових заходів, пояснив він.

Над чим посилять нагляд із 22 червня:

об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;

ринками і закладами громадського харчування;

перевезеннями пасажирів на міському транспорті, електричках і автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.

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Друга хвиля коронавірусу в Україні

19 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що різке зростання кількості інфікувань коронавірусом означає, що в Україні фактично розпочалася друга хвиля коронавірусу.

У зв’язку з цим очільник Кабміну вимагає від керівництва МОЗ та головного санітарного лікаря виїжджати в регіони з метою контролю ситуації з поширення інфекції.

Також Шмигаль пропонує залучити Нацгвардію для контролю за дотримання протиепідемічних правил.

Джерело: Мінрегіон