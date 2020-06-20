Іноземні громадяни, які приїжджають в Україну, повинні мати страховий поліс, що покриває лікування коронавірусу.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Ми говоримо про звичайний поліс добровільного медичного страхування. Для нас дуже важливо, щоб людина, яка приїжджає в Україну – не громадянин України і не біженець – обов’язково мала поліс, який покриває саме лікування Covid-19, – сказав він.

За словами Степанова, закон України передбачає безкоштовне лікування коронавірусу тільки для своїх громадян або біженців, які знаходяться в країні.

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Він зазначив, що внесення в страховий поліс окреме покриття витрат на лікування Covid-19 є європейською практикою, яка введена і в Україні.

Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня. Громадян України приймають: Албанія (без тестів на коронавірус), Велика Британія (карантин 14 днів) і США (без тесту на Сovid-19).

З 16 червня з України почали літати Wizz Air Hungary в Австрію, Латвію, Угорщину, Польщу, Португалію, Данію, Грецію, Литву, Словаччину, Естонію і Велику Британію.

З 21 червня почне працювати Ryanair. Очікуються дозволи на перельоти в Барселону, Мадрид і Краків.

Однак український лоукост SkyUp закрив продаж квитків з більшості напрямків до 15 липня включно через те, що більшість країн Європейського Союзу не давали підтвердження про готовність приймати авіарейси з України.