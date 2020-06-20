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Факти / Україна

У Києві виявили 76 нових випадків Covid-19, одна людина померла

Кількість нових випадків коронавірусу в Києві, збільшилася на 76 осіб. Один пацієнт помер. Всього від коронавірусу померли 97 жителів Києва.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

На 20 червня в Києві вже 4 252 підтверджених випадки захворювання. Вилікувалися за добу 59 осіб. Всього коронавірус подолали 1 391 житель столиці.

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Захворіли:

  • 36 жінок у віці від 22 до 85 років
  • 32 особи віком від 18 до 74 років
  • 5 дівчаток від 5 до 15 років і троє хлопчики, яким два, сім і 17 років.

Також захворіли двоє медиків.

Госпіталізація потрібна була п’яти пацієнтам. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі-15. Солом’янському-11. У Дарницькому та Святошинському районах – по вісім випадків.

Станом на 20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додався 841 пацієнт. Всього померло 994 людини, а за добу — дев’ять осіб.

Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 406 пацієнтів — 373 за добу.

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