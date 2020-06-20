У Рівненській області посилюють контроль за дотриманням карантину

В Рівненській області вирішили контролювати сфери, де велике скупчення людей: торгівля, громадське харчування, транспортні перевезення, релігійні заходи.

Також з 22 червня відновлює роботу весь громадський транспорт в місті.

За словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, в посиленому режимі контролюватимуть нелегальні перевезення.

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Контрольні функції виконуватимуть Нацполіція і Держпродспоживслужба.

Станом на 20 червня в Рівненській області зафіксовано 2 693 випадки коронавірусу. За весь час пандемії від хвороби в області померли 53 людини.

За минулу добу в області виявили 83 нові випадки коронавірусу.

Загалом 20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додався 841 пацієнт. За час пандемії померли 994 людини, а за добу – дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 406 пацієнтів – 373 за добу.

Джерело: Рівненська обласна державна адміністрація