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Факти / Україна / Суспільство

З телевізором і кухнею: в Житомирі і Вінниці з’явилися платні камери в СІЗО

У Житомирі та Вінниці з’явилися перші платні камери в СІЗО.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Доба в платній камері СІЗО Вінниці коштує 586 грн. За тиждень доведеться заплатити 2 095 грн, а ось за місяць – 3 123 грн.

  • платная камера в СИЗО Винницы
  • платная камера в СИЗО Винницы
  • платная камера в СИЗО Винницы
  • платная камера в СИЗО Винницы
  • платная камера в СИЗО Винницы
  • платная камера в СИЗО Винницы
  • платная камера в СИЗО Винницы
  • платная камера в СИЗО Винницы
З телевізором і кухнею: в Житомирі і Вінниці з’явилися платні камери в СІЗО / 4 фотографии

Перебування в платній камері в СІЗО Житомира обійдеться трохи дорожче.

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За добу заплатити потрібно буде 610 грн, за тиждень – 2 070 грн, а місяць перебування в камері зі зручностями коштуватиме 3 940 грн.

  • платная камера в СИЗО Житомира
  • платная камера в СИЗО Житомира
  • платная камера в СИЗО Житомира
  • платная камера в СИЗО Житомира
  • платная камера в СИЗО Житомира
  • платная камера в СИЗО Житомира
  • платная камера в СИЗО Житомира
  • платная камера в СИЗО Житомира
З телевізором і кухнею: в Житомирі і Вінниці з’явилися платні камери в СІЗО / 4 фотографии

У таких камерах будуть всі необхідні для життя умови. За ці гроші ув’язненим пропонують комфортні двоярусні ліжка, холодильник, кухню, телевізор і санвузол з душем.

Також в камері буде великий стіл зі стільцями. Готувати собі їжу ув’язнені зможуть, використовуючи мультиварку і мікрохвильовку.

Нещодавно у Харківському слідчому ізоляторі за 50 тис. грн облаштували камеру підвищеного комфорту. Першою її проінспектувала заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Джерело: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

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