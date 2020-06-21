Коронавірус в Києві 21 червня: 73 нових випадків

Станом на ранок 21 червня коронавірус у Києві виявлено ще у 73 осіб. Одна людина померла від ускладнень Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 4 325. Загалом померли 98 мешканців столиці.

Протягом останної доби захворіли:

41 жінка віком від 21 до 85 років;

28 чоловіків віком від 22 до 83 років;

3 дівчинки, яким 1, 4 і 11 років та 9-річний хлопчик.

Серед інфікованих – троє медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 15, Святошинському та Дніпровському – 12, а в Печерському – 10 випадків.

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