У районі вибуху на Позняках перекрили рух транспорту

Рух транспорту проспектом Григоренка у Києві повністю перекрито через проведення пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху в багатоповерхівці, внаслідок якого загинула жінка.

Поліція перекрила відрізок дороги від вулиці Крушельницької до проспекту Григоренка, 41.

У зв’язку з цим затримується рух автобусів №45. Вони тепер курсують вулицею Гришка.

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Вибух на Позняках

У Києві 21 червня о 10.00 стався вибух у багатоповерховому будинку на Позняках, за адресою: вулиця Соломії Крушельницької, 1/5.

Внаслідок вибуху зруйновано перекриття з восьмого до четвертого поверху. Попередня причина події – вибух газоповітряної суміші.

Інша можлива версія, яку, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, розглядає слідство – вибуховий пристрій.

Нині існує загроза обвалення конструкцій, тому з будинку евакуювали 23 людини.

Їм вдалося врятувати трьох людей, однак, на жаль, загинула літня жінка.

Мешканців будинку тимчасово поселять у гуртожитку на Харківському шоссе, 121.