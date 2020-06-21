У районі вибуху на Позняках перекрили рух транспорту

Рух транспорту проспектом Григоренка у Києві повністю перекрито через проведення пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху в багатоповерхівці, внаслідок якого загинула жінка.
Поліція перекрила відрізок дороги від вулиці Крушельницької до проспекту Григоренка, 41.
У зв’язку з цим затримується рух автобусів №45. Вони тепер курсують вулицею Гришка.
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Вибух на Позняках
У Києві 21 червня о 10.00 стався вибух у багатоповерховому будинку на Позняках, за адресою: вулиця Соломії Крушельницької, 1/5.
Внаслідок вибуху зруйновано перекриття з восьмого до четвертого поверху. Попередня причина події – вибух газоповітряної суміші.
Інша можлива версія, яку, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, розглядає слідство – вибуховий пристрій.
Нині існує загроза обвалення конструкцій, тому з будинку евакуювали 23 людини.
Їм вдалося врятувати трьох людей, однак, на жаль, загинула літня жінка.
Мешканців будинку тимчасово поселять у гуртожитку на Харківському шоссе, 121.