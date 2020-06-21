Коронавірусом у Україні станом на 21 червня 2020 року заразилися 36 560 людей. Динаміка трохи знизилася – 725 позитивних тестів за добу.

Померли від ускладнень 1 002 людини, за добу додалося вісім летельних випадків.

Водночас зростає кількість тих, хто одужав – загалом 16 509, а за добу 103 пацієнти побороли коронавірус.

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Дотримання самоізоляції в регіонах:

Івано-Франківськ – 20,57%;

Київ – 16,53%;

Львів – 23,43%;

Ужгород – 18,43%;

Чернівці – 16,9%.

За минулу добу 20 червня коронавірус в Україні підтверджено ще у 841 людини. Загальна кількість заражених становила 35 825, з яких 994 хворих померли та 16 406 – одужали.