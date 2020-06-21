У неділю православні вшановують пам’ять великомученика Федора Стратилата.

Серед міжнародних та всеукраїнських свят у календарі на сьогодні: День медичного працівника, День батька, Міжнародний день скейтбордингу, Міжнародний день йоги та День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Сьогодні день літнього сонцестояння

Найдовший день у 2020 році настане 21 червня о 13.07 за Києвом. Цього дня дівчата ворожать на судженого, а ввечері молодь стрибає через багаття.

У день літнього сонцестояння слід уникати скандалів, не можна плакати.

Чому в день літнього сонцестояння краще не народжуватися дітям – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 21 червня святкують: Василь, Єфрем, Костянтин, Федір.

Прикмета дня

Сильна роса – бути сонячній погоді, похилились квітки картоплі – бути негоді.