Станом на 22 червня коронавірус виявили у 37 241 людини. За минулу добу підтвердили ще 681 випадок.
Всього від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 пацієнти, 133 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській областях (70).
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%
- 18-29 років – 11%
- 30-49 років – 35%
- 50-69 років – 37%
- 70+ років – 9%
Загалом захворювання підтвердили у 2 735 дітей та 6 046 медиків. Госпіталізували 10 234 хворих, до апарату ШВЛ підключені 353 пацієнти. На амбулаторному лікуванні перебувають 27 007 хворих. Серед одужавших 3657 медпрацівників.
Статистика поширення коронавірусу в регіонах:
- Вінницька область — 1 660 (+13)
- Волинська область — 1 852 (+70)
- Дніпропетровська область — 1 042 (0)
- Донецька область — 3 62 (0)
- Житомирська область — 1 270 (+13)
- Закарпатська область — 2 188 (+39)
- Запорізька область — 555 (+1)
- Івано-Франківська область — 2 056 (+41)
- Кіровоградська область — 627 (+7)
- Київ — 4 368 (+43)
- Київська область — 2 236 (+28)
- Львівська область — 3 980 (+200)
- Луганська область — 72 (0)
- Миколаївська область — 366 (+8)
- Одеська область — 1 304 (+38)
- Полтавська область — 293 (+2)
- Рівненська область — 2 963 (+91)
- Сумська область — 258 (+1)
- Тернопільська область — 1 728 (+40)
- Харківська область — 1 811 (+6)
- Херсонська область — 188 (+2)
- Хмельницька область — 622 (0)
- Чернівецька область — 4 357 (+33)
- Черкаська область — 603 (0)
- Чернігівська область — 480 (+5)
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Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР, методом ІФА — 128 716. Станом на ранок 22 червня до центру надійшло 772 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 20,57%
- Київ – 16,53%
- Львів – 23,43%
- Ужгород – 18,43%
- Чернівці – 16,9%.
Протягом останніх кількох днів в Україні фіксують стабільно високий рівень захворюваності на Covid-19. Зокрема, 21 червня на коронавірус за добу захворіли 735 людей, а загальна кількість хворих становила 36 560.
Всього померли 1 002 людини, за добу додалося вісім летельних випадків. Одужали від недуги 16 509 пацієнтів.