Станом на 22 червня коронавірус виявили у 37 241 людини. За минулу добу підтвердили ще 681 випадок.

Всього від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 пацієнти, 133 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській областях (70).

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70+ років – 9%

Загалом захворювання підтвердили у 2 735 дітей та 6 046 медиків. Госпіталізували 10 234 хворих, до апарату ШВЛ підключені 353 пацієнти. На амбулаторному лікуванні перебувають 27 007 хворих. Серед одужавших 3657 медпрацівників.

Статистика поширення коронавірусу в регіонах:

Вінницька область — 1 660 (+13)

Волинська область — 1 852 (+70)

Дніпропетровська область — 1 042 (0)

Донецька область — 3 62 (0)

Житомирська область — 1 270 (+13)

Закарпатська область — 2 188 (+39)

Запорізька область — 555 (+1)

Івано-Франківська область — 2 056 (+41)

Кіровоградська область — 627 (+7)

Київ — 4 368 (+43)

Київська область — 2 236 (+28)

Львівська область — 3 980 (+200)

Луганська область — 72 (0)

Миколаївська область — 366 (+8)

Одеська область — 1 304 (+38)

Полтавська область — 293 (+2)

Рівненська область — 2 963 (+91)

Сумська область — 258 (+1)

Тернопільська область — 1 728 (+40)

Харківська область — 1 811 (+6)

Херсонська область — 188 (+2)

Хмельницька область — 622 (0)

Чернівецька область — 4 357 (+33)

Черкаська область — 603 (0)

Чернігівська область — 480 (+5)

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Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР, методом ІФА — 128 716. Станом на ранок 22 червня до центру надійшло 772 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 20,57%

Київ – 16,53%

Львів – 23,43%

Ужгород – 18,43%

Чернівці – 16,9%.

Протягом останніх кількох днів в Україні фіксують стабільно високий рівень захворюваності на Covid-19. Зокрема, 21 червня на коронавірус за добу захворіли 735 людей, а загальна кількість хворих становила 36 560.

Всього померли 1 002 людини, за добу додалося вісім летельних випадків. Одужали від недуги 16 509 пацієнтів.