PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

681 випадок за добу: в Україні зменшується кількість хворих на Covid-19

Станом на 22 червня коронавірус виявили у 37 241 людини. За минулу добу підтвердили ще 681 випадок.

Всього від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 пацієнти, 133 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській областях (70).

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70+ років – 9%

Загалом захворювання підтвердили у 2 735 дітей та 6 046 медиків. Госпіталізували 10 234 хворих, до апарату ШВЛ підключені 353 пацієнти. На амбулаторному лікуванні перебувають 27 007 хворих. Серед одужавших 3657 медпрацівників.

Статистика поширення коронавірусу в регіонах: 

  • Вінницька область — 1 660 (+13)
  • Волинська область — 1 852 (+70)
  • Дніпропетровська область — 1 042 (0)
  • Донецька область — 3 62 (0)
  • Житомирська область — 1 270 (+13)
  • Закарпатська область — 2 188 (+39)
  • Запорізька область — 555 (+1)
  • Івано-Франківська область — 2 056 (+41)
  • Кіровоградська область — 627 (+7)
  • Київ — 4 368 (+43)
  • Київська область — 2 236 (+28)
  • Львівська область — 3 980 (+200)
  • Луганська область — 72 (0)
  • Миколаївська область — 366 (+8)
  • Одеська область — 1 304 (+38)
  • Полтавська область — 293 (+2)
  • Рівненська область — 2 963 (+91)
  • Сумська область — 258 (+1)
  • Тернопільська область — 1 728 (+40)
  • Харківська область — 1 811 (+6)
  • Херсонська область — 188 (+2)
  • Хмельницька область — 622 (0)
  • Чернівецька область — 4 357 (+33)
  • Черкаська область — 603 (0)
  • Чернігівська область — 480 (+5)

коронавірус в Україні 22 червня (КАРТА)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР, методом ІФА — 128 716. Станом на ранок 22 червня до центру надійшло 772 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Івано-Франківськ – 20,57%
  • Київ – 16,53%
  • Львів – 23,43%
  • Ужгород – 18,43%
  • Чернівці – 16,9%.

Протягом останніх кількох днів в Україні фіксують стабільно високий рівень захворюваності на Covid-19. Зокрема, 21 червня на коронавірус за добу захворіли 735 людей, а загальна кількість хворих становила 36 560.

Всього померли 1 002 людини, за добу додалося вісім летельних випадків. Одужали від недуги 16 509 пацієнтів.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх