Станом на ранок понеділка, 22 червня, коронавірус у Львівській області виявили у 3 980 осіб.

За минулу добу у лабораторіях було проведено 736 тестів, з яких 200 дали позитивний результат.

За весь час пандемії у Львівській області від коронавірусу вилікувалося 674 пацієнти, летальних випадків – 114.

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Зараз у лікарнях області перебуває 205 осіб, у важкому стані в реанімації – 7 осіб та одна особа підключена до апарату ШВЛ.

Львівщина входить до трійки областей України із найбільшою кількістю пацієнтів з коронавірусом.

Коронавірус 22 червня – дані МОЗ

Станом на 09.00 Covid-19 виявили у 37 241 людини. За минулу добу кількість нових випадків зросла на 681.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 012 людей, за добу – вісім. Повністю вилікувалися від Covid-19 16 642 пацієнти, 133 – за добу.

Порівняно із попередніми днями, захворюваність в країні дещо впала, але загальний показник залишається високим.

Джерело: Львівська міська рада