Курс валют НБУ на 22 червня 2020 в Україні

Національний банк України встановив на понеділок, 22 червня, офіційний курс іноземних валют.
Згідно з даними регулятора, курс долара встановлений на рівні 22,76 грн. Якщо порівнювати з попереднім банківським днем, то це на 4 копійки дешевше.
Курс євро на 22 червня встановлений на рівні 29,99 грн, а це на 6 копійок дешевше.
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Російський рубль подорожчав, але не значно, його курс – 0,385 грн.
Курс валют на 22 червня:
- $1 – 26,7633 грн;
- €1 – 30,0579 грн;
- 1 польський злотий – 6,738 грн;
- 10 російських рублів – 3,8474 грн.
Транш МВФ
Міжнародний валютний фонд у вересні цього року планує розглянути виконання Україною програми Stand-by.
За його результатами ухвалюватимуть рішення про виділення наступного траншу.
12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Завдяки цьому міжнародні резерви країни збільшились до $28,7 млрд.