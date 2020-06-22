Курс валют НБУ на 22 червня 2020 в Україні

Національний банк України встановив на понеділок, 22 червня, офіційний курс іноземних валют.

Згідно з даними регулятора, курс долара встановлений на рівні 22,76 грн. Якщо порівнювати з попереднім банківським днем, то це на 4 копійки дешевше.

Курс євро на 22 червня встановлений на рівні 29,99 грн, а це на 6 копійок дешевше.

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Російський рубль подорожчав, але не значно, його курс – 0,385 грн.

Курс валют на 22 червня:

$1 – 26,7633 грн;

€1 – 30,0579 грн;

1 польський злотий – 6,738 грн;

10 російських рублів – 3,8474 грн.

Транш МВФ

Міжнародний валютний фонд у вересні цього року планує розглянути виконання Україною програми Stand-by.

За його результатами ухвалюватимуть рішення про виділення наступного траншу.

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Завдяки цьому міжнародні резерви країни збільшились до $28,7 млрд.