Станом на 22 червня 2020 року у Києві зафіксували 4 368 випадків коронавірусу, за останню добу – 43 нових хворих.

Померли від вірусу 98 пацієнтів, 1 391 особа одужала, заявив під час брифінгу 22 червня мер Києва Віталій Кличко.

За останню добу захворіли:

21 жінка – від 24 до 92 років;

17 чоловіків – від 19 до 100 років;

дівчина 17 років і чотири хлопчики – від 4 до 11 років.

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До лікарень столиці госпіталізували шістьох хворих, решта – перебувають на самоізоляції.

Найбільше випадків коронавірусу за останню добу виявили у Шевченківському, Дніпровському і Деснянському районах міста – по сім випадків.

22 червня 2020 року в Україні коронавірус виявили у 37 241 людини, за минулу добу – 681 новий випадок.

За весь час в Україні від вірусу померли 1 012 людей, за останню добу – 10, одужали – 16 642 пацієнти, за минулу добу – 133.

Серед хворих в Україні – 58% жінок і 42% чоловіків.