Міжнародна спільнота не повинна допустити повернення Росії до G7 – Зеленський

Міжнародна спільнота не повинна допустити повернення Росії до складу G7 до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. Я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні.

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Крім того, Володимир Зеленський додав, що Україні потрібні міцні союзники у переговорах щодо встановлення миру на Донбасі.

Росія і саміт G7

До групи країн Великої сімки наразі входять США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію виключили з групи у 2014 році після анексії Криму.

На початку червня 2020 року президент США Дональд Трамп повідомив, що виступає за запрошення Росії на саміт Великої сімки. На його думку, саме під час зустрічі вдасться домовитися про ядерний пакт.

Зі свого боку, речник німецького уряду Штеффен Зайберт твердо заявив, що Росія не приєднається до G7, поки не поверне Крим Україні.

Проти участі Росії в саміті G7 виступили також Канада і Велика Британія.

Джерело: The Globe and Mail